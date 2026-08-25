Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Gazze’ye gönderilecek yardımların ulaştığı Mısır’ın El-Ariş Limanını ziyaret etti Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze’ye yönelik insani yardımların önemli bir bölümünü sevk ettikleri Mısır’ın El-Ariş Limanını ziyaret etti.