Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kadınların finalistleri belli oldu

Fatih Çakmak
25 Ağustos 2026•Güncelleme: 25 Ağustos 2026
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda kadınların ilk yarı final maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Ortahisar Belediyespor karşı karşıya geldi.
Bursa temsilcisi, ilk yarısını 22-6 üstün geçtiği maçta rakibini 45-20 mağlup ederek kupanın ilk finalisti oldu.
Kadınlardaki ikinci yarı final maçında ise Armada Praxis Yalıkavak ile Üsküdar Belediyespor karşılaştı.
Çekişmeli geçen maçın ilk devresini 16-15 önde tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak, salondan 32-31 galip ayrılmayı başardı ve Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu.
Kupanın kadınlar finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak, yarın saat 15.00'te karşı karşıya gelecek.