Efes Antik Kenti'nin güvenliği atlı jandarmaya emanet
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'nin güvenliğini atlı jandarma sağlıyor.
İzmir
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmir'in Selçuk ilçesindeki antik kentte, yaz boyunca İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Timi görev yapacak.
"Aslanbey" ve "Pamir" isimli atlarla göreve başlayan jandarma timi, antik kentin güvenliğini sağlayacak.
Efes'i gezen turistler ise atlı jandarmaya ilgi gösterdi, bazıları da fotoğraf çektirdi.
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