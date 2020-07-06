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Türkiye

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Enes Duran   | 06.07.2020
Meteorolojiden sağanak uyarısı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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