Euro
6.32
Dolar
5.59
BIST 100
98,938.15
Altın
1,417.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran için Kırıkkale'de cenaze töreni düzenleniyor
logo
Türkiye

Atlı jandarmalar sahillerde göreve başladı

Muğla'nın Fethiye ve Ortaca ilçesinde atlı jandarma ekibi, sahillerde devriye görevi yapıyor.

Durmuş Genç   | 04.07.2019
Atlı jandarmalar sahillerde göreve başladı

Muğla

Muğla'nın Fethiye ve Ortaca ilçesindeki turistik alanlarda atlı jandarma ekibi görev yapmaya başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle altı kişi Muğla'ya geldi. Göreve 6 atla başlayan jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda, turistlerin can ve mal güvenliği için çalışacak.

Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, Sarıgerme sahili, Belediye Plajı, Dalyan ve Sarıgerme Mahalleleri'nde devriyede bulunacak.

Fethiye'ye konuşlanan ekip ise Ölüdeniz Mahallesi'nde Likya Yolu, Kayaköy, Belcekız Plajı ve Kumburnu plajlarında devriye yapacak.

Yabancı dil biliyorlar

Göreve başlayan atlı birlik, turistlerden de büyük ilgi gördü. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan ekip, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulundu. Yerli ve yabancı turistler de jandarma ekibinin fotoğrafını çekti.

Ekiplerin, turizm sezonunun sonuna kadar devriye görevini sürdüreceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası
Avrupa Birliği'nde son söz ve karar Batı'nın
İsrail siyaseti çıkmaza sürükleniyor
İran’ın 3 Temmuz 1988 kurbanlarının izleri Körfez’de duruyor

Benzer haberler

Atlı jandarmalar sahillerde göreve başladı

Atlı jandarmalar sahillerde göreve başladı

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Datça'da deniz dibinden 2 saatte 2 ton atık çıkarıldı

Muğla'daki yangında 5 hektar alan zarar gördü

Muğla'daki yangında 5 hektar alan zarar gördü
Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını
Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu

Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu