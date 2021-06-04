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Edirne'deki uluslararası halk pazarı 6 ay sonra kapılarını açtı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 ay önce kapatılan Trakya'nın en büyük pazarlarından "Ulus Pazarı" açıldı.

Cihan Demirci   | 04.06.2021
Edirne'deki uluslararası halk pazarı 6 ay sonra kapılarını açtı

Edirne

Çevre iller başta olmak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'dan binlerce ziyaretçinin uğrak yeri olan pazarda, 300 esnaf tezgah açtı.

"Sosyete Pazarı" olarak da bilinen pazarda maske, mesafe ve hijyen tedbirleri uygulanıyor, zabıta ekipleri de denetimler gerçekleştiriyor.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde Türkiye'nin ve Edirne'nin sıkıntılı dönemler yaşadığını söyledi.

Ulus Pazarı'nın bölgenin en büyük tekstil pazarı olduğunu belirten Reisoğlu, "Pazarımız cuma günleri için bölgede ciddi bir alışveriş merkezi. Pandemi sürecinde en başta 'önce tedbir' dedik. Pandeminin hafiflemesi bittiği anlamına gelmiyor. Vatandaşlarımız tedbiri bırakmadan hijyen, mesafe ve maske kurallarına uyarak bu salgın tamamen ortadan kalkana kadar dikkatli olmalı. Pazarımız 6 aylık bir süreden sonra açıldı, vatandaşlarımız alışverişlerini yapıyor." dedi.

Pazar esnafı Salih Mızrak da pazarın açılmasına sevindiklerini belirterek, "İnşallah bu hastalıktan kurtuluruz. Esnaf olarak zor günler geçirdik, bundan sonra iyi olacağına inanıyorum. Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelenler bu hafta çok yok. Önümüzdeki haftalarda bunun artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Esnaf Kadir Baba ise pazarda müşterileri sürekli maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine yönelik uyardıklarını kaydetti.

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