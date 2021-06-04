Yapımcı Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı
Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan ve Bodrum'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 57 yaşında vefat eden Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul
Kartal Cemevi'nde gerçekleştirilen cenaze töreninde, binden fazla albüme yapımcı olan müzik emekçisi Hasan Saltık'ın eşi Nilüfer Saltık, abisi Kemal Saltık, çocukları Ekin ve Helin Saltık taziyeleri kabul etti.
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Hasan Saltık uzun yıllardır müziğimize emek veren, müzik kültürümüzün yaşaması için yoğun gayret gösteren önemli bir kültür insanıdır. Bu coğrafyada neşet eden türkülerin, şarkıların, ağıtların, boşlukların tespitinde ve yayılmasında önemli hizmetleri olmuştur. Bu toprakların, Anadolu'nun duygusunu, sahasını, nefesini günümüze taşıyan ve geleceğe aktarılmasının da zeminini oluşturan isimlerdendir." dedi.
Yılmaz, toplumun her kesiminde vefat haberinin üzüntüyle karşılanmasının temel sebeplerinden birisinin de Hasan Saltık'ın Anadolu kültürünü, iklimini, hoşgörüsünü, sazını, sözünü, geleneklerini, renklerini ve zenginliğini yaşatma gayreti olduğu kaydetti.
Saltık'ın hayatında da vefatında da bu gayretlerin yansımalarının görüldüğünü belirten Yılmaz, "Bu kültür ve ülkemiz insanı kendisine yapılan hizmeti asla unutmaz, derin hafıza kodlarını kaydeder. Vakti geldiğinde de ortaya koyar. Hasan Saltık bundan sonra bu hizmetleriyle de hatırlanmaya devam edecektir. Bugün bu cenaze merasiminde de bu hatırlayışın ve derin hüznün yansımalarına şahit oluyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu hatıranın yaşaması için gerekli çalışmaları ifa edecektir. İnanıyorum ki onu sevenler şimdi türküler kadar mahzun, şarkılar kadar hüzünlü." değerlendirmesini yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Hasan Saltık'ın cenaze merasimine katılan Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un taziyelerini de Hasan Saltık'ın aile fertlerine ilettiğini aktardı.
"Müzik dünyamız için büyük bir kayıp oldu"
Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Saltık'ın hem bir dost hem de bir insan olarak dostluğuyla, candanlığıyla çok özel biri olduğunu belirterek, "Müzik dünyamız için de büyük bir kayıp oldu ve çok erken bir kayıp oldu." dedi.
Yaşamında büyük işlere imza atan usta yapımcının, müzik dünyasının bugün içinde bulunduğu durum açısından da önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan İlkan, şunları kaydetti:
"Onu çok arayacağız, çok özleyeceğiz. Her şeyden önce yurt dışında gittiğimiz müzik fuarlarında ve burada müzik dünyası içindeki yapım şirketleri ve meslek birlikleri adına çok büyük katkıları olan biriydi. Hani bir söz vardır, 'Sağlığında bilmeyiz de kadrini ölümünde mermerden yaparız kabri.' diyoruz ama sağlığında da değeri bilinenlerdendi."
Türk halk müziği sanatçısı Burhan Topal, bütün müzik camiasına baş sağlığı dileyerek, "Hasan Saltık ağabeyimiz bizim müzik camiasında çok önemli bir isimdir. Anadolu müziğine çok büyük emekleri olan bir yapımcıdır." dedi.
"Müziğimize yön veren insanlardan biriydi"
Neyzen Eyüp Hamiş, yapımcıyla uzun yıllar çalışma fırsatı bulduğunu, iyi bir yapımcı ve iyi bir müzik adamı olduğunu söyledi.
Hamiş, "Müziğimize son yıllarda yön veren insanlardan biriydi. Tabii onun firmasına olsun, yaptığı dizi müziklerine olsun çok eşlik etmişliğim vardır. Hiç bizi bir gün üzmedi, bizi bir gün kırmadı. Kendisinden çok memnunduk yani. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Müzisyen Engin Aydın ise ömrünü müziğe adayan, etnik müzik ve kültürel müzik konusunda ciddi çalışmaları bulunan Saltık'ın müzik sektörünün belli bir dönemine damga vurduğunu kaydetti.
Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'in yanı sıra oyuncu Turgay Tanülkü, Oktay Kaynarca, sanatçı Kubat, Yavuz Bingöl, Sedat Anar, Mazlum Çimen, Cengiz Özkan'ın da arasında bulunduğu sanat dünyasından bir çok isim katıldı.
Törenin ve cenaze namazının ardından, Saltık'ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığına defnedildi.
Hasan Saltık hakkında
Klasik Türk müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.
İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamlayan Saltık, İstanbul Devlet Konservatuvarında başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesine devam etti.
Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kuran Hasan Saltık, unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.