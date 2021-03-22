Edirne'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin önündeki tente altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.
Edirne
Edirne'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Meteorolojinin "kuvvetli yağış" uyarısı verdiği kentte, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin önündeki tente altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.
Kentin güneyindeki Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde de kuvvetli sağanak etkisini gösteriyor.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, çarşamba günü sağanağın, yerini kar yağışına bırakmasını öngörüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.