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Düzce'de arama çalışmalarına yarına kadar ara

Düzce'de, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 2 çocuğu arama çalışmalarına ara verildi.

Ömer Ürer   | 23.07.2019
Düzce'de arama çalışmalarına yarına kadar ara

Düzce

Düzce'de, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 2 çocuğu arama çalışmalarına ara verildi.

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sakarya, Eskişehir, Bursa, İstanbul illerinden gelen arama-kurtarma ekiplerinin, kaybolan 2 çocuğu arama çalışması gün boyu sürdü.

Esmahanım ve Uğurlu köyleri ile Melenağzı'nda aramalarını yoğunlaştıran ekipler, 21 kilometrelik hatta yürütülen çalışmalara yarına kadar ara verdi.

Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.

Ara verilen arama kurtarma çalışmaları, yarın sabah yeniden başlatılacak.

Çalışmalarda, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesi Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında Fatma Töngel'in, önceki gün Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, dün Uğurlu köyünde evine 1,5 kilometre uzaklıkta kayıp ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın ve bugün de anne Nilgün ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.


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