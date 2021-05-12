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Doğu Anadolu'da küçükbaş hayvanların yayla yolculuğu başladı

Bölgede genellikle karların kısmen eridiği Iğdır'ın Aras Dağları üzerindeki yaylaları tercih eden göçerler, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın verimli yaylalarını da kullanıyor.

Hüseyin Yıldız   | 12.05.2021
Doğu Anadolu'da küçükbaş hayvanların yayla yolculuğu başladı

Iğdır

Türkiye'nin en önemli küçükbaş hayvancılık merkezlerinden Iğdır'da göçerlerin yaylalara yolculuğu başladı.

Yurdun en doğusunda, Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında yer alan kentte tarımın yanı sıra hayvancılık da önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Merkez ve ilçelerindeki çiftçilerce beslenen küçükbaş hayvanların büyük bir bölümü her ilkbahar mevsiminde yaylalara çıkarılıyor.

Genellikle karların kısmen eridiği Iğdır'ın Aras Dağları üzerindeki yaylaları tercih eden göçerler, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın verimli yaylalarını da kullanıyor.

Yaylalar koyun sürüleriyle şenleniyor

Baharın birbirinden güzel tonlarıyla renklenen yaylalar, her yıl ilkbahar aylarında koyun sürülerinin gelişiyle şenleniyor.

Besicilerden Selahattin Calayır, AA muhabirine, sürülerle günler süren yürüyüşüyle varılan yaylalarda 4-5 ay kalacaklarını söyledi.

Karların eridiğini ve yaylaların birbirinden farklı bitki örtüsüyle bezendiğini ifade eden Calayır, "Karlar eridi, yaylalarımız açıldı. Koyun sürüleri gelip yaylalara geçiyor. Ekim ayına kadar burada kalacağız, ondan sonra kış yeniden başlıyor biz de yeniden göç ediyoruz." dedi.

"Bu sene yaylaya biraz geç çıktık"

Çıktıkları yaylaların oldukça zorlu coğrafi koşullara sahip olduğunu fakat hayvanlarını buraya getirmekten başka bir çarelerinin olmadığını aktaran Calayır, "Genellikle nisan ayının sonu ile mayıs ayının başlarında çıkıyoruz. Bu daha çok hava şartlarına bağlı. Bu sene biraz geç çıktık. Koronavirüsten ve buralarda kış zor geçtiği için biraz geciktik." diye konuştu.

Yaylacılardan Bülent Kaya, bu sene geçen yıllara göre daha geç yaylaya çıktıklarını anlatarak, "Dağlarda kar vardı ve hala kalkmamıştı. Otların yeşillenmesini bekledik. Bu zamana kadar ancak yeşillendi, biz de yaylalara çıkmaya başladık. Bölgenin en yüksek rakımlı yaylalarından olan Nahırkıran Yaylası'na gidiyoruz, 4 ya da 5 ay kadar kalıp tekrar geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

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