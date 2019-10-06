Euro
6.25
Dolar
5.69
BIST 100
103,463.50
Altın
1,504.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
logo
Türkiye

Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Muhammet Emin Horuz   | 06.10.2019
Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.

Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul'da kuvvetli fırtına ve sağanak hasara yol açtı

Kuvvetli fırtına Maltepe'de bir okulun çatısını uçurdu

Kuvvetli fırtına Maltepe'de bir okulun çatısını uçurdu
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yağış uyarısı