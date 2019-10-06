Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.