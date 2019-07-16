Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında yapılan hava destekli operasyonda 3 terörist, silahları ile etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.