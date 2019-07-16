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Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

16.07.2019
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında yapılan hava destekli operasyonda 3 terörist, silahları ile etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. 

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