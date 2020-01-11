Euro
6.54
Dolar
5.88
BIST 100
118,663.70
Altın
1,559.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki mescit saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da bir medrese içindeki mescite yapılan bombalı saldırıyı şiddetle kınayarak, hayatını kaybedenler için Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Tevfik Durul   | 11.01.2020
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki mescit saldırısını şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da mescitte yaşanan bombalı saldırı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından duyulan derin üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mescite akşam namazı sırasında yapılan saldırı sonucu 15 kişi ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki mescit saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki mescit saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığından Mısır'daki Libya toplantısına tepki

Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

Türkiye Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı
Dışişleri Bakanlığından Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığından Irak'a seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı: ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı: ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz