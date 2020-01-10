Euro
6.54
Dolar
5.88
BIST 100
118,663.70
Altın
1,559.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İdlib'e 4 tır insani yardım

Suriye'nin İdlib kentine 2 tır kömür ve 2 tır un gönderildi.

Kaan Bozdoğan   | 10.01.2020
İdlib'e 4 tır insani yardım

İstanbul

Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği ile Paylaş İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde kışın zorlu yaşam şartlarında mücadele veren insanlara kömür ve un yardımında bulundu. 

Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan 2 tır kömür ve 2 tır un, Başakşehir Merkez Camisi önünden Suriye'ye gönderildi.

Dernek yetkilileri yardımların ilerleyen günlerde artarak devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan destek istedi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

İdlib'e 4 tır insani yardım

İdlib'e 4 tır insani yardım

İdlibli çocukların tahtasız ve kitapsız 'çadır okulu'

İdlibli anne evine döneceği günü hayal ediyor

Suriye'ye sınır ötesi yardımlar durma riskiyle karşı karşıya

Suriye'ye sınır ötesi yardımlar durma riskiyle karşı karşıya

Soykırım mağduru Boşnak anneler İdlib'deki drama sessiz kalmadı

Soykırım mağduru Boşnak anneler İdlib'deki drama sessiz kalmadı
Deniz Feneri Derneğinden İdlib'e 6 tır insani yardım

Deniz Feneri Derneğinden İdlib'e 6 tır insani yardım