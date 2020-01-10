İdlib'e 4 tır insani yardım
Suriye'nin İdlib kentine 2 tır kömür ve 2 tır un gönderildi.
İstanbul
Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği ile Paylaş İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde kışın zorlu yaşam şartlarında mücadele veren insanlara kömür ve un yardımında bulundu.
Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan 2 tır kömür ve 2 tır un, Başakşehir Merkez Camisi önünden Suriye'ye gönderildi.
Dernek yetkilileri yardımların ilerleyen günlerde artarak devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan destek istedi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.