'Deprem bölgesinde' yağış etkili olacak
Deprem bölgesinin, salı günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, depremin etkili olduğu yerlere ilişkin olarak "Deprem Bölgesi Hava Tahmin Raporu" hazırladı.
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Buna göre, bugün yağış beklenmezken, bölgenin salı günü akşam saatlerinden sonra yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Çarşamba, perşembe ve cuma günleri de aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.