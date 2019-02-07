Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

ANKARA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Matis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Matis'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Erdoğan, Farazmad'ı da kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Farazmand, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Farazmand'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Muhabir: Enes Kaplan