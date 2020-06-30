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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8. torun sevinci

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hamza Salih" adı verilen torunu dünyaya geldi.

Berk Özkan   | 30.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8. torun sevinci

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocukları dün akşam saatlerinde dünyaya gözlerini açtı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın 8. torununa "Hamza Salih" adı verildi.

Erdoğan, doğum haberi üzerine Ankara'dan İstanbul'a gelerek, kızını, damadını ve bebeği ziyaret etti.

Berat Albayrak Twitter'dan sevincini paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sevincini Twitter adresinden paylaşarak, "Rabb'imize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadelerini kullandı.

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