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Leyleklerin biçerdöver peşinde çekirge ve böcek avı

İlkbaharda Kırklareli'ne göç eden leylekler, buğday hasadının sürdüğü tarlalarda biçerdöverlerin peşinden giderek ürünlerin arasındaki çekirge ve böceklerle beslenmeye çalışıyor.

Özgün Tiran   | 30.06.2020
Leyleklerin biçerdöver peşinde çekirge ve böcek avı Fotoğraf: Özgür Tiran/AA

Kırklareli

Kışı, Afrika'daki Nil Nehri kıyısında geçirdikten sonra mart ayında bölgeye gelen leylekler, elektrik ve telefon direklerinde geçirdikleri kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan yavrularının iyi beslenmesi için çekirge ve böcek avlıyor.

Büyük uğraşlar sonucu yavrularını büyüten leylekler, Afrika'ya göç öncesi, çiftçilerin binbir emekle ektiği buğday tarlalarına misafir oluyor.

Biçerdöverin peşinden ilerleyen leylekler, ekinlerin arasındaki çekirge ve böceklerle besleniyor.

Tarlasını hasat ettiren çiftçi Necdet Zabın, AA muhabirine, hasat zamanında leyleklerin tarlalarında avlandıklarını söyledi.

Tarlalara gelen leyleklerin hasat zamanı kendilerine ayrı bir mutluluk kattığını ifade eden Zabın, "Makine nereye, leylekler oraya. Çekirge topluyorlar. Biz de onların bu mücadelesini izleyerek adeta zihnimizi dinlendiriyoruz." dedi.

Zabın, bu dönemde çiftçilerin tarlalarına leyleklerin indiğini ve birçok yerde benzer görüntülerin oluştuğunu dile getirdi.

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