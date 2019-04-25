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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'i seçim başarısından dolayı kutladı.

Ferdi Türkten   | 25.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e tebrik telefonu

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'i seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Zelenskiy'i seçim başarısından dolayı kutladı.

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