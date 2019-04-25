Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'i seçim başarısından dolayı kutladı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'i seçim başarısından dolayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Zelenskiy'i seçim başarısından dolayı kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.