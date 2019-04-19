Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Kandili'nin,Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni etti.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat Gecesinin; Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 19 April 2019
Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/KK1yhvNbK4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Berat Kandili'ni kutlayarak, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat gecesinin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.