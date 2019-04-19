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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Kandili'nin,Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Semra Orkan,Kaan Bozdoğan   | 19.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Berat Kandili'ni kutlayarak, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat gecesinin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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