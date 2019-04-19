Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.54
Dolar
5.81
BIST 100
96,861.42
Altın
1,275.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret ederek, dua okudu.

Kaan Bozdoğan   | 19.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.

Erdoğan, mezarlık ziyaretinin ardından Kısıklı'daki konutuna döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan el-Meşri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim tartışmalarını geride bırakalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim tartışmalarını geride bırakalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Güvenli bölge fiilen oluşmuş durumdadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Güvenli bölge fiilen oluşmuş durumdadır