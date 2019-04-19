Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret ederek, dua okudu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.
Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.
Erdoğan, mezarlık ziyaretinin ardından Kısıklı'daki konutuna döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.