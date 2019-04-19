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Bahçeli'den Berat Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Berat Kandili'nin manevi temizlenmeye, vicdani doğrulmaya, birlik ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olmasını dileyerek, vatandaşların kandilini kutladı.

Duygu Yener   | 19.04.2019
Bahçeli'den Berat Kandili mesajı

Ankara

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Manevi arınmanın, günahlardan aklanmanın, ilahi af ve mağfirete layık olabilmenin müstesna zamanlarından birisi olan Berat Kandili'nde kurtuluşa erişilmesi temennisinde bulunan Bahçeli, bu kutlu gecenin insanlığın huzur, saadet ve barış arayışına müessir katkılar sağlamasını diledi.

Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mazlumlar sıcak ilgi bekliyor, garipler tutacak el bekliyor, muhtaçlar müşfik ses bekliyor, Türk-İslam alemi diriliş ve yükseliş umuduyla ağır yüklerinden kurtulmayı hedefliyor. Allah beratımızı nasip etsin, yardım ve himayesini üzerimizden esirgemesin.

Berat Kandilimizin manevi temizlenmeye, vicdani doğrulmaya, birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını ümit ediyor; aziz milletimizin, gönül coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimizin bu mübarek gecesini kutluyor, en derin hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum."

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