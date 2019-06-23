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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gayrıresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum." dedi.

Etem Geylan   | 23.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik

İstanbul

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul için hayırlara vesile olmasını dileyerek, gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. 

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan İmamoğlu'nu kutladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbulumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Bundan önce olduğu gibi ilerleyen süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkenin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerine yürüyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz." 

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