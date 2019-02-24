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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da davetini kabul ettiği vatandaşın evinde kahve içti.

Ferdi Türkten, Mehmet Tosun  | 24.02.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir vatandaşın davetini geri çevirmeyerek evine ziyarette bulundu.

İtfaiye Meydanı'ndaki mitingin ardından bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evine davet etti.

Daveti kabul eden Erdoğan, vatandaşın evine giderek ev halkıyla sohbet etti ve Türk kahvesi içti.

Çocuklarla ve ailenin yaşlı üyelerinden biriyle yakından ilgilenen Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

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