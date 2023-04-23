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Yaşam

Hatay'da sahra hastanesinde tedavi gören çocuklara 23 Nisan etkinliği

Hatay'da sahra hastanesinde tedavi gören çocuk hastalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte eğlendi.

Lale Köklü Karagöz, Erdal Türkoğlu  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Hatay'da sahra hastanesinde tedavi gören çocuklara 23 Nisan etkinliği

Hatay

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan sahra hastanesinin çocuk kliniği bölümü, balon ve bayraklarla süslendi. Doktor ve hemşireler, müzikler eşliğinde çocukların eğlenmesini sağladı.

Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Türk Pediatri Kurumu tarafından yollanan boyama kitapları ve oyuncaklar da çocuklara dağıtıldı.

HMKÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem El, AA muhabirine, çocukların yüzlerini güldürebildikleri için büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bugünün çocukların bayramı olduğunu belirten El, "Çocuk kliniğimizde günlük ortalama 200-250 hasta bakıyoruz. Şu anda 40 yatan çocuğumuz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yalnız ülkemiz çocuklarına değil tüm dünyaya armağan ettiği 23 Nisan'ı kutlayarak, her ne kadar felaketi, depremi yaşamış olsalar da onlar için unutulmaz bir anı olmasını istedik." diye konuştu.

El, çocukların umutla geleceğe bakabilmeleri adına bu anlamlı günü felakete rağmen kutlamak istediklerine değinerek, "Her zaman diyoruz ki, onların bedenleri küçük ama hayal dünyaları, kalpleri çok büyük. Her zaman çocuklarımızın yanındayız. Bu felaketi el birliğiyle inşallah en az acıyla travmayla hüzünle atlatalım istiyorum. Daha nice güzel bayramlarımız olsun." ifadesini kullandı.

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