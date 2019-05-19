Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle selfie paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda bir araya geldiği gençlerle çekilen fotoğrafı, Twitter'dan paylaştı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda bir araya geldiği gençlerle çekilen fotoğrafı, Twitter'dan paylaştı.
Gençlerle buluşmamızdan bir kare... Selfie çekip de paylaşmamak olmaz. 📸😊 pic.twitter.com/CHPSCGTXPn— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 19 Mayıs 2019
Erdoğan, paylaşımda, "Gençlerle buluşmamızdan bir kare... Selfie çekip de paylaşmamak olmaz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.