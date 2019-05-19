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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle selfie paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda bir araya geldiği gençlerle çekilen fotoğrafı, Twitter'dan paylaştı.

Zafer Fatih Beyaz   | 19.05.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle selfie paylaşımı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda bir araya geldiği gençlerle çekilen fotoğrafı, Twitter'dan paylaştı.

Erdoğan, paylaşımda, "Gençlerle buluşmamızdan bir kare... Selfie çekip de paylaşmamak olmaz." ifadelerini kullandı.

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