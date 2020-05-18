Euro
7.51
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,733.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samsun'da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş   | 18.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Samsun'da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Işığımız, umudumuz, geleceğimiz sevgili gençler" diyerek mesajına başlayan Erdoğan, 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan, Amasya, Erzurum ve Sivas'tan tüm yurda yayılan Milli Mücadele'yi başarıya taşıyan ruhu, heyecanı ve coşkuyu, bugün gençlerin gözlerinde gördüğünü belirtti.

Erdoğan, bağımsız ve müreffeh yarınlara yürüyüşün başlangıcı olan 19 Mayıs'ın, aziz milletin hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini, özgür iradesine her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu vurguladı.

"Sizden beklentimiz yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır"

İstikbal mücadelesi boyunca, tarihe gömülmek istenen aziz milletin azim, cesaret, kararlılık ve inançla yürüdüğü yolda, her türlü zorluğa göğüs gerdiğini, canı pahasına vatanına ve bayrağına yönelen tehditleri bertaraf ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk Gençliği… Bugün biz, sizlere daha aydınlık, umutlu ve barış dolu bir gelecek için çalışırken, sizden beklentimiz, kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız, bu yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır. Samsun'da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz. Milli değerlerine bağlı, evrensel değerlerle barışık olarak ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız, benimsemeniz ve sorumluluğunu üstlenmeniz, geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Sizlerden çok büyük başarılar bekliyor ve sizlere güveniyorum. Üstlendiğiniz büyük sorumluluğun bilinciyle çok çalışacağınıza, Cumhuriyetimize kararlılıkla sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum."

Erdoğan, gençlerin ve aziz Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını saygıyla andı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Sağlık Bakanı Azar'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne suçlama
Fransa'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 131 ölüm
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa salgının yol açtığı krizin başında hatalar yaptı
Türkiye'de son 24 saatte 1615 kişinin daha Kovid-19 tedavisi tamamlandı
İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 99 ölüm

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı

Siyasi parti liderlerinden '19 Mayıs' mesajı

TBMM Başkanı Şentop: 19 Mayıs zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcıdır

19 Mayıs Satranç Turnuvası'na 5 bin 548 lisanslı sporcu katılacak

19 Mayıs Satranç Turnuvası'na 5 bin 548 lisanslı sporcu katılacak
19 Mayıs coşkusu tırın üzerine kurulan tiyatro sahnesi ile yaşanacak

19 Mayıs coşkusu tırın üzerine kurulan tiyatro sahnesi ile yaşanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz