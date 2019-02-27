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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum günü teşekkürü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğum gününü kutlayanlara sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajla teşekkür etti.

Hamdi Çelikbaş  | 27.02.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum günü teşekkürü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününü kutlayanlara sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajla teşekkürlerini iletti.

Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından "Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım" mesajını paylaşan Erdoğan, yayımladığı videoda şunları kaydetti:

"Aziz milletim; 65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet benim için Rabb'imin en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla."


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