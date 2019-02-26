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Bitlis ve Muş'ta eğitime kar tatili

Bitlis ve Muş'un merkez ve bağlı köylerindeki okullarda eğitime yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün ara verildi.

Şener Toktaş  | 26.02.2019
Bitlis ve Muş'ta eğitime kar tatili

Bitlis

Bitlis ve Muş'ta merkez ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Muş'ta da eğitime ara verildi

Muş merkez ve bağlı köylerindeki okullarda yoğun kar yağışı, buzlanma ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi, eğitimin fazla olduğu bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde İl İdaresi Kanunu çerçevesinde çarşamba günü Muş merkezi ve bağlı köylerde eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Diğer ilçeler ve bağlı köylerinde eğitimin devam edildiği vurgulanan açıklamada, Muş merkez ve ilçelerindeki kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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