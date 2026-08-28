Beşiktaş, İtalyan futbolcu Fabio Miretti'yi kiralık olarak renklerine bağladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fabio Miretti'nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Fabio Miretti'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Juventus'un açıklamasında ise transfere ilişkin detaylar paylaşıldı. Buna göre Beşiktaş, Miretti için 2 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonun kullanılması durumunda ise siyah-beyazlılar, Juventus'a 13 milyon avroyu 3 taksit halinde ödeyecek.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 1 gol kaydetti.