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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika konularının ele alındığı bildirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 23.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi (sağda) evinde ziyaret etti. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Erdoğan, Bahçeli'nin Çayyolu'ndaki evine sivil plakalı araçla geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve 35 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi. 

Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika konuları ele alındı.

Bahçeli'den Erdoğan'a "Hakan kaftanı"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendisini ziyareti sırasında bahçesindeki klasik otomobilini gösterdi.

Görüşmenin sonunda Bahçeli tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Hakan kaftanı" takdim edildi.

Bahçeli, 23 Eylül'de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden aynı gün taburcu edilmiş daha sonra da evinde dinlenmişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 21 günlük aranın ardından 14 Ekim'de mesaisine başlamak üzere parti genel merkezine gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi 31 Temmuz'da da evinde ziyaret etmişti.

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