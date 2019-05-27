Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs tweeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960'ta yapılan darbeyi kınayan bir tweet attı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960'ta yapılan darbeyi kınayan bir tweet attı.
#27Mayıs pic.twitter.com/PyzNgdfFPX— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 27 Mayıs 2019
Erdoğan, paylaştığı tweetinde şu ifadeleri kullandı:
"27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbenin 59. yılında, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.