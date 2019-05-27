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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs tweeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960'ta yapılan darbeyi kınayan bir tweet attı.

Emin İleri   | 27.05.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs tweeti

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960'ta yapılan darbeyi kınayan bir tweet attı.

Erdoğan, paylaştığı tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbenin 59. yılında, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum."

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