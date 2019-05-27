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Yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü

Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek hayatını kaybetti. Yangında, ambulanstaki bir görevli hafif yaralandı, 2 sağlık çalışanıyla bebeğin annesi yara almadan kurtuldu.

Uğur Samet Avcı   | 27.05.2019
Yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü

İstanbul

Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Çerkezköy istikametine giden ambulans, Kınalı mevkisinde yanmaya başladı.

Oksijen tüpünün patlaması sonucu başladığı ileri sürülen yangın kısa sürede aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Ambulansta bulunan Rojin Singer adlı 3 aylık bebek yanarak hayatını kaybetti. Ambulanstaki bir görevli hafif yaralanırken, 2 sağlık çalışanıyla bebeğin annesi Necmiye Singer, olaydan yara almadan kurtuldu

Anne ile olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Necmiye Singer, gazetecilere yaptığı açıklamada, oksijen tüpünün patladığını ve alevlerin ambulansı sardığını söyledi.

Ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Bebeğin, İstanbul'daki bir hastanede yapılan muayenenin ardından tedavisinin sürdüğü Edirne'ye götürüldüğü öğrenildi.

Bu arada, ambulanstaki görevliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Karakoluna götürüldü.

Yanan ambulans, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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