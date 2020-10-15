Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve beraberindeki üyeleri kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.