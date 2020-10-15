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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve beraberindeki üyeleri kabul etti.

Mümin Altaş   | 15.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK heyetini kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

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