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Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı. Eyleme katılan 14 yaşındaki oğlu dağa kaçırılan anne Aslan, "Çocuğumu onlar dağa götürsün diye büyütmedim." dedi.

Ekrem Payan,Mustafa Değirmencioğlu   | 15.10.2020
Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Şırnak

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. 

Ellerinde Türk bayrakları ile "Şırnaklı kadınlar hesap soruyor", "Teröre geçit yok" yazılı dövizler ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.


Slogan atan kadınlara parti binasının balkonundaki bazı HDP'li kadınlar da müzik çalarak, tencere ve tavalarla tepki gösterdi. 

14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten anne Hamdiye Aslan, çocuklarını HDP'den istemek için her hafta eylem yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"Çocuğumu onlar götürdü, onların geri getirmesini istiyoruz"

"Çocukların dağa kaçırılmasının sorumlusu HDP'dir." diyen Aslan, şunları kaydetti:

"Çocuğumu onlar götürdü, onların geri getirmesini istiyoruz. İsterlerse getirirler. Çocuklarımızı versinler. Çocuğumu onlar dağa götürsün diye büyütmedim. Çocuğumu almadan gitmem. Her hafta buraya gelmeye devam edeceğim. 5 yıldır oğlumun sesine ve yüzüne hasretim. Çocuklarımızın vebalini nasıl ödeyecekler?"

PKK'lı teröristlerce 31 yıl önce babası şehit edilen Esra Birlik de yetim büyüdüklerini belirterek, artık anaların gözyaşının dinmesini istediklerini söyledi.

Birlik, "Bu ülke, bu bayrak hepimizin. Hepimiz kardeşiz. Neyi paylaşamıyoruz? Sonuna kadar şehitlerimizin kanı ve bayrağımız için mücadele vereceğiz. Bu anaların çocukları geri getirilsin artık." dedi.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

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