Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni akademik yılın ilim ve irfan dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı'nın hayırlı olmasını diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldık. Yeni akademik yılın, öğrenci ve akademisyenlerimiz başta olmak üzere bütün ilim ve irfan dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın teşrifleriyle gerçekleşen, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldık.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 15, 2020
Yeni akademik yılın, öğrenci ve akademisyenlerimiz başta olmak üzere bütün ilim ve irfan dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/ya586k23YG