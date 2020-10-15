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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni akademik yılın ilim ve irfan dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı'nın hayırlı olmasını diledi.

Abdullah Yasin Güler   | 15.10.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni akademik yılın ilim ve irfan dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldık. Yeni akademik yılın, öğrenci ve akademisyenlerimiz başta olmak üzere bütün ilim ve irfan dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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