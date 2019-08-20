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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanahmet'te vatandaşlarla sohbet etti.

Kaan Bozdoğan   | 20.08.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu.

                    

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisi'nde ikinde vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına giden Erdoğan, sohbet ettiği vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Bazı vatandaşlar Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıtırken, bir vatandaş da Erdoğan'a çiçek takdim etti.

Burada aralarında akademisyen, tarihçi ve yazarların bulunduğu bir grupla da sohbet eden Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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