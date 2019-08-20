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Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Enes Duran   | 20.08.2019
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Ankara'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün saat 22.00'ye kadar Ankara'nın Çankaya, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Kahramankazan, Gölbaşı, Haymana, Polatlı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


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