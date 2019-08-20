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Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri için çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Enes Duran   | 20.08.2019
Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu geceden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Duyuruda bölge sakinlerine, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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