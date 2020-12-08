Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szıjjarto'yu kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 1 saat sürdü.
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Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto’yu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/gadI1eOxlI— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) December 8, 2020