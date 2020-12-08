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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szıjjarto'yu kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu kabul etti.

Mümin Altaş   | 08.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szıjjarto'yu kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 1 saat sürdü.


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