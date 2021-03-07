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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesiyle telefonda görüştü

Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde, şehidin eşi Fadime Gül ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin, şehidimizin çocukları bize emanettir, bizler üzerimize düşeni inşallah yerine getiririz." dedi.

Cihan Okur   | 07.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesiyle telefonda görüştü

Amasya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'daki ailesi ile telefonda görüştü.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'nın Doğantepe köyünde bulunan evini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, aile ile görüştürdü.

Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde, şehidin eşi Fadime Gül ile konuşan Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin, şehidimizin çocukları bize emanettir, bizler üzerimize düşeni inşallah yerine getiririz." dedi.

Gül ise Erdoğan'a ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil de katıldı.




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