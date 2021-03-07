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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

07.03.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın işçilerle bir araya gelecek, Valiliği, Antakya Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Hatay/11.00-16.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İHKİB İnovatif Fikir Maratonu Ödül Töreni"ne canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'un katılımıyla Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılış töreni yapılacak.

(Semerkant) 

4- Myanmar'daki askeri darbe sonrası gelişmeler ve protestolar takip ediliyor. 

(Kuala Lumpur/Ankara)

5- Senegal'de muhalif liderin gözaltına alınmasının ardından protestolar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü, Galatasaray-Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor ve Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Hatay/Ankara/16.00)

8- TFF 1. Lig'in 25. haftasına Bereket Sigorta Ümraniyespor-GZT Giresunspor, Akhisarspor-Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor-Bursaspor ve Altay-Tuzlaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Manisa/Bolu/16.00/İzmir/19.00)

9- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 19. haftadan ertelenen iki, 21. haftadan ertelenen bir maç yapılacak.

10- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Empera Halı Gaziantep Basketbol, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe-Türk Telekom maçlarıyla tamamlanacak.

(Muğla/13.00/Afyonkarahisar/15.15/Bursa/17.30/İstanbul/20.00)

11- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/13.00)

12- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasından ertelenen Haliliye Belediyespor-Ziraat Bankkart maçı oynanacak.

(Şanlıurfa/14.00)

13- Milli sporcuların da mücadele ettiği Polonya'da düzenlenen 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası sona erecek.

(Torun/12.00)

14- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. hafta 5 maçla tamamlanacak.

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