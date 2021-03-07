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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 07.03.2021
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Abant Kavşağı, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan kar nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla hafif şekilde devam ediyor.

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