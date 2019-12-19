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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur." dedi.

Barış Gündoğan   | 19.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor." dedi. 

Erdoğan, "Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Kuala Lumpur Zirvesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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