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Bitlis Kalesi'ni ışıklandırma çalışması tamamlandı

Bitlis'te iki dere arasında kaya bloklarının üzerine kurulan ve hala tüm ihtişamıyla ayakta duran Bitlis Kalesi, yapılan ışıklandırmayla güzel görüntü oluşturdu.

Ahmet Okur   | 19.12.2019
Bitlis Kalesi'ni ışıklandırma çalışması tamamlandı Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Bitlis

Şehrin adını aldığı, milattan önce 312 yılında Büyük İskender'in komutanlarından Badlis tarafından yaptırılan kale, içerisindeki han sarayı, 300 ev, cami, çarşı ve bedesten kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor.

Bitlis Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan "Kale Işıklandırma" projesi tamamlandı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bitlis'te hayata geçirdikleri "Sokak Sağlıklaştırılması" projesi kapsamında kentin tarihi eserlerini ortaya çıkardıklarını söyledi.

"Sokak Sağlıklaştırılması" projesi çalışmalarını tamamladıktan sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile kale ışıklandırma çalışmalarına başladıklarını aktaran Tanğlay, şunları belirtti:

"Bitlis tarihi kimliğine yavaş yavaş kavuşuyor. Daha güzel bir Bitlis olacak. Kale Işıklandırma Projesi'ni başarılı şekilde hayatta geçirdik. Bitlis Kalesi'nin gerçek ihtişamını ışıklandırmayla gün yüzüne çıkardık. Kaleyi kazı çalışmasından sonra ziyarete açacağız. Burada böyle bir kale bulunduğuna ve içindekilere tüm vatandaşlar şahit olacaktır. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında turistleri buraya çekeceğiz."

Alemdar Sokak'taki tarihi evleri de restore ettiklerini aktaran Tanğlay, "Bitlis 7 bin yıllık kadim bir şehir. Tarihi eserleri ve kültürüyle hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Bunu el birliğiyle hakkettiği yere taşıyacağız. Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok tescilli tarihi esere sahip olan bir iliz. Bunu zamanla koruyamamışız. Bu süreçte inşallah bu tarihi eserleri koruyacağız. Restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

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