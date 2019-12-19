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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'Google' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Google servislerinde global sorunlar olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Dilara Zengin   | 19.12.2019
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'Google' açıklaması

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından, Google servislerinde yaşanan sıkıntıya ilişkin paylaşımda bulundu. 

Söz konusu sıkıntıların global bir sorun olduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır."

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