Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Mahmud Abbas, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk milletine tebriklerini ileterek, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'e desteklerinin devam edeceğini ifade etti.
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