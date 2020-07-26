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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 26.07.2020
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında ayrıca 2 piyade tüfeği, 1 el bombası ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi de ele geçirildi.

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