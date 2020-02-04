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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Zafer Fatih Beyaz   | 04.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel telefonda görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Suriye ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı.

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