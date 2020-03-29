Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.