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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Karaismailoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 29.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Karaismailoğlu ile görüştü Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

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